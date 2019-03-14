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أخبار محلية > “هدف” يُعوض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها
14/03/2019   6:49 م

“هدف” يُعوض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها

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حث صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مرضى الفشل الكلوي العاملين في القطاع الخاص، على الاستفادة من برنامج “دعم أجر أيام غسيل الكلى”، الذي يهدف إلى مساعدتهم على الاستمرار في وظائفهم.

وذكر المتحدث الرسمي للصندوق خالد أباالخيل، أن الصندوق يدعم مرضى الفشل الكلوي العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، خلال مدّة عملهم، وذلك من خلال تعويض المنشآت بأجور الأيام التي يحتاجها الموظف لغسيل الكلى، حتى وإن كان مدعومًا ضمن برامج أخرى.

وأشار أباالخيل إلى أن البرنامج يشمل السعوديين والسعوديات، منوهاً إلى أن الهدف من البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف مرضى الفشل الكلوي واستمرارهم في العمل، من خلال تحمل أجر أيام غسيل الكلى التي يأخذها الموظف وباعتبارها إجازة مدفوعة الأجر.وفق “أخبار 24”.

“هدف” يُعوض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها

أخبار محلية
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