ماذا حدث للمواطن ضحية الطائرة الإثيوبية لحظة تحطمها؟ وأين كان يجلس؟ السفير السعودي يوضح

كشف السفير السعودي في إثيوبيا، عبدالله العرجاني، أن المواطن سعد المطيري، ضحية الطائرة الإثيوبية، لم يسقط من الطائرة لحظة تحطمها، بل بقي جسده داخلها حتى بعد وصولها إلى الأرض.
وأوضح العرجاني وفقا لـ”العربية”، أن المطيري كان يجلس في المقاعد الخلفية تحديداً في الصف رقم 30، مؤكدا أن السفارة على تنسيق متواصل مع السلطات الإثيوبية لتسلم الجثمان وإتمام إجراءات نقله إلى المملكة.
واتجه شقيق وعم الضحية إلى المطار للاطلاع على صور وفيديوهات المسافرين أثناء عبورهم إحدى بوابات الصعود قبيل إقلاع الطائرة، ثم توجها إلى موقع سقوط الطائرة بإشراف من السلطات التي تتواجد في المكان.
يذكر أن المواطن سعد المطيري (37 عاماً) كان يعمل أخصائي أشعة في مدينة الملك سعود الطبية، وكان على متن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة أديس أبابا، وأسفر الحادث عن مَقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.