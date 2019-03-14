أعلنت وزارة التعليم اليوم الخميس نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، مبينة أن النسبة العامة للنقل بلغت 19.73%، وأن المنقولين على الرغبة الأولى يمثلون نسبة 60.84%، فيما بلغت المنقولين على الرغبة الثانية 6.36%.
وقالت الوزارة إن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61% من مجموع المعلمين والمعلمات، لافتة إلى أن المنقولين على الرغبة الثالثة نسبتهم 3.75%، ونسبة المنقولين على بقية الرغبات 29.05%، بينما 8.5% من المتقديمين لم تشملهم حركة النقل.
وأوضحت أنه يمكن للمتقديمين الإطلاع على نتيجة الحركة من خلال موقع نور الالكتروني.
وكان الناطق الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي أوضح أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، كأعلى نسبة، فيما جاء المتقدمين في عام 1439 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمين في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.
وفق “أخبار 24”.