أعلنت إدارة المنتخب الوطني أسماء لاعبي المنتخب الذين اختارهم المدرب الوطني يوسف عنبر للمشاركة في معكسر الرياض، الذي سيقام بالتزامن من أيام الـ”فيفا” في الفترة “18-26 مارس الجاري”.
وضمت القائمة: مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع ضمت كلاً من: يزيد البكر، محمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ ، ومدالله العليان.
أما لخط الوسط فضمت القائمة كلاً من: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة خلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب، ولخط الهجوم كلاً من: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإمارات يوم 21 مارس الجاري في أبوظبي، والثانية أمام منتخب غينيا الإستوائية في 25 مارس الجاري بالرياض.
وفق”أخبار 24″.