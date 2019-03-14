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أخبار محلية > “الداخلية”: إحباط تهريب مخدرات وأسلِحة والقبض على 825 متهماً خلال 3 أشهر في جازان وعسير
14/03/2019   6:47 م

“الداخلية”: إحباط تهريب مخدرات وأسلِحة والقبض على 825 متهماً خلال 3 أشهر في جازان وعسير

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تمكنت وزارة الداخلية من إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات والأسلحة والقبض على المتورطين فيها، خلال 3 أشهر بالمواقع الحدودية الجبلية بمنطقتي جازان وعسير.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية، تمكنت خلال الفترة من 1/ 4/ 1440هـ حتى 1/ 7/ 1440هـ، من إحباط محاولات تهريب 52 طناً من مادة القات المخدر، و157 كيلوجراماً من الحشيش، و209 قطع سِلاح مختلفة، و16.2 ألف ذخيرة حية.

وأضاف المقدم الشلهوب، أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 825 متهماً، والتحفظ على أكثر من مليون ريال، وحجز 743 سيارة في قضايا مختلفة. وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: إحباط تهريب مخدرات وأسلِحة والقبض على 825 متهماً خلال 3 أشهر في جازان وعسير

أخبار محلية
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