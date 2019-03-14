عبده عطيف يعود لكرة القدم عن طريق نادي الأنوار

سجل قبل قليل اللاعب الدولي السابق الكابتن عبده عطيف والعائد للملاعب في كشوفات نادي الأنوار من الحوطة كلاعب هاوي حيث قام مكتب الهيئة العامة للرياضة في الخرج بتسجيل اللاعب في الكشوفات قبل قليل وسيقود الكابتن عبده عطيف فريق الأنوار أمام فريق طويق يوم الجمعة القادمة وفي حال فوز فريق الأنوار سيتأهل إلى دوري الدرجة الثانية ، إدارة الأنوار تسابق الزمن قبل لقاء الجمعة والذي يعتبر يوماً تاريخياً للنادي حيث خسر مباراة الذهاب أمام طويق في الزلفي بهدفين مقابل هدف وفي حالة فوزه في مباراة الإياب الجمعة القادمة سيتاهل مباشرةً إلى دوري الدرجة الثانية .
يذكر بأن الكابتن عبده عطيف أعلن اعتزاله الكروي بعد انتهاء موسم 2014-2015 بعدما عانى كثيراً من الإصابات التي لحقت به بالإضافة إلى عدم تقديمه المستوى المطلوب، وخروج نادي الشباب من جميع بطولات الموسم وكذلك خروجه من دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا واستقالة الإدارة وفي مقدمتهم رئيس النادي الأمير خالد بن سعد لذا اختار عبده الاعتزال بعد تحقيق أمنيته بالعودة لفريقه الأول نادي الشباب. وفق “الرياض”.
عبده إبراهيم عطيف، من مواليد 1984 في جازان في السعودية ، لعب اغلب مسيرته مع نادي الشباب السعودي ومثل المنتخب السعودي في عدة بطولات ابرزها كأس آسيا 2007 التي حقق فيها المنتخب السعودي المركز الثاني ، انتقل في يناير عام 2012 إلى نادي الاتحاد السعودي ولعب معهم 6 أشهر قبل ان ينتقل في صيف عام 2012 إلى نادي النصر السعودي لعب معهم موسمين حقق مع النصر الدوري وكأس ولي العهد ثم عاد عبده في صيف عام 2014 إلى ناديه الأول نادي الشباب السعودي لعب معهم موسم حقق مع الشباب كأس السوبر السعودي لاول مرة في تاريخهم ثم اعلن اعتزاله بعد نهاية موسم 2014-2015 .
حقق في مسيرته الرياضية 6 بطولات مع الشباب 4 بطولات ومع النصر بطولتين .