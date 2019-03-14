الأهلي يخسر خدمات عبد الفتاح في الكلاسيكو

دشّن الأهلي تحضيراته استعداداً لمواجهة الهلال، الأحد المقبل، في الرياض، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
وفرض الأورغواياني فوساتي مدرب الأهلي حصة تدريبية على اللاعبين، رغم وصول البعثة متأخرة إلى جدة، عقب مواجهة باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وأدت العناصر، التي شاركت في مباراة باختاكور، تدريباً استشفائياً، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات فنية كاملة، وقف من خلالها الجهاز الفني لفريق الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين، تحسباً للاستعانة بعدد من الأسماء، في ظل ضغط المباريات على المستوين المحلي والخارجي.
وأبدى فوساتي مدرب الأهلي حزنه الكبير بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام باختاكور، والتي وصفها بغير المستحقة، عطفاً على أداء الفريقين في المباراة، وأن التعادل هو النتيجة العادلة، مشيراً إلى مقدرة فريقه على التعويض في الجولات المقبلة. وفق “الشرق الأوسط”.
وأكد مدرب الأهلي للاعبيه عقب المباراة عدم رضاه عن هذه الخسارة، التي جاءت نتيجة كرة ثابتة وخطأ مشترك، لعدم ثبات الحائط البشري أمام منفذ الكرة، الذي وصفه بالسبب الرئيسي في ولوج كرة الهدف، حيث وضح الاستياء على مدرب الأهلي، وطالبهم في الوقت نفسه بنسيان المباراة والتركيز على الإعداد الجيد للمواجهات المقبلة، ابتداء من لقاء الهلال في البطولة العربية.
من جهة أخرى، استبعد مدرب الأهلي اللاعب عبد الفتاح عسيري من حساباته الفنية الخاصة بمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، لعدم إمكانية لحاقه بالمباراة وحاجته لمزيد من الوقت للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به في مواجهة الديربي أمام الاتحاد، وشخصت على أنها تمزق عضلي من الدرجة الأولى، وتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي خاص من قبل طبيب الفريق يمتد إلى 3 أسابيع.
وأمس (الأربعاء)، كان اللاعب معتز هوساوي مدافع فريق الأهلي، المبتعد عن المشاركة مع فريقه بسبب عارض صحي، في عيادة النادي، بعد استكماله برنامجاً تأهيلياً في أحد المراكز الرياضية المتخصصة في مدينة دبي الإماراتية، وذلك للانخراط في برنامجه العلاجي والتأهيلي الثالث والأخير، قبل منحه الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.
من جهة ثانية، وافقت إدارة النادي الأهلي على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف يوسف عنبر مساعد مدرب الأهلي لقيادة المنتخب السعودي الأول فنياً في مباراتيه الوديتين أمام الإمارات وغينيا الاستوائية خلال المعسكر الذي سيقام من 18 إلى 26 من الشهر الحالي.