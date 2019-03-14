شركة جديدة تلبس الهلال

كشفت لـ “الرياضية” مصادر رسمية، أن إدارة نادي الهلال اقتربت من الاتفاق مع شركة رياضية متخصصة، لتوقيع عقد توفير أطقم النادي ابتداءً من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقد الرعاية الجاري مع شركة Nike.
وبحسب المصادر ذاتها، ستتكفل الشركة بموجب العقد برعاية متجر النادي، حيث ستفتتح أكثر من فرع للمتجر في العاصمة “الرياض”، إضافة إلى فروع أخرى في مدن سعودية مختلفة، فضلاً عن إنشاء متجر إلكتروني ضخم رغبة منها في زيادة إيرادات النادي.
وينتظر أن تطرح الشركة الجديدة أطقم النادي بجودات مختلفة، لتتيح لكافة شرائح الجماهير إمكانية إقتنائه، فيما سيبيع المتجر العديد من المقتنيات التي تحمل شعار النادي، على غرار الأندية العالمية.من جانبها، تتحصل إدارة الهلال على مبلغ سنوي ثابت، لقاء شراكتها الجديدة، كما ستحصل على النسبة الأكبر من مبيعات المتجر، فضلاً عن بعض الامتيازات الأخرى المتعلقة بحصول النادي على البطولات.يشار إلى أن متجر النادي الحالي ترعاه شركة تطوير الرياضية، وسينتهي عقدها مع النادي بنهاية الموسم الرياضي الجاري، ووفقًا لمصادر عدة فإن الإدارة الزرقاء لا ترغب في تجديده. وفق “الرياضية”.