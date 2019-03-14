أمرابط ينعش النصر قبل الوحدة

أنعش المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم تدريبات الفريق يوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الوحدة السبت المقبل في مكة المكرمة، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ المغربي أمرابط في الجري حول الملعب، وينتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية غداً الخميس.
وبدأت الحصة التدريبية باجتماع البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، مع اللاعبين أوضح خلاله أهمية مباراة الوحدة وضرورة تحقيق الفوز فيها من أجل المحافظة على حظوظهم في الفوز باللقب. وفق “الرياضية”.
و أخضع فيتوريا اللاعبين إلى تدريبات لياقية في صالة النادي المغلقة، قبل أن ينقل التدريبات إلى الملعب لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية وإجراء مناورة.
هذا، وقد شهدت التدريبات الجماعية مشاركة فهد الجميعة لاعب الفريق.