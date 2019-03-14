“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر بالرياض

نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس حكم القتل قصاصا في مواطن قَتل آخر في مدينة الرياض.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المواطن نايف بن عساف بن عساف الدوسري أقدم على قَتل هادف ابن فرحان بن فهد الدوسري، وذلك بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ الحكم بالجاني اليوم بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.