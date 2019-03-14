نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وسط ترقب آلاف المتقدمين.. الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم
14/03/2019   1:26 م

وسط ترقب آلاف المتقدمين.. الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم

+ = -
703

ينتظر آلاف المعلمين والمعلمات، إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة بعد ظهر اليوم (الخميس) النتيجة وكشوف الأسماء.

وكشفت مصادر، أنه سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف المتقدمين سواء بقبول النقل أو رفضه، فيما سيتم السماح للمتضررين لمدة 10 أيام بتقديم اعتراض يعقبه دراسة الحالة واعتماد النتيجة وتبليغها للمناطق.

ووفقا للمؤشرات، فإنه من المتوقع ألا تتجاوز الحركة ما حققته العام الماضي حيث بلغت نسبة 20% من المتقدمين والمتقدمات. وفق “أخبار 24”.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، قد كشف أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.

وسط ترقب آلاف المتقدمين.. الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032641.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.