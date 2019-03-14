وسط ترقب آلاف المتقدمين.. الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات اليوم

ينتظر آلاف المعلمين والمعلمات، إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة بعد ظهر اليوم (الخميس) النتيجة وكشوف الأسماء.
وكشفت مصادر، أنه سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف المتقدمين سواء بقبول النقل أو رفضه، فيما سيتم السماح للمتضررين لمدة 10 أيام بتقديم اعتراض يعقبه دراسة الحالة واعتماد النتيجة وتبليغها للمناطق.
ووفقا للمؤشرات، فإنه من المتوقع ألا تتجاوز الحركة ما حققته العام الماضي حيث بلغت نسبة 20% من المتقدمين والمتقدمات. وفق “أخبار 24”.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، قد كشف أن نسبة المتقدمين لحركة النقل الخارجي الذين قدموا في عام 1439هـ بلغت 27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات، فيما جاء المتقدمون في عام 1438 في المرتبة الثانية بنسبة 18%، يليهم المتقدمون في عام 1437 بنسبة 14% من إجمالي المتقدمين.