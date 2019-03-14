“الصندوق العقاري”: 1.7 مليار ريال قيمة الإعفاءات المالية للمقترضين المتوفين

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن الإعفاءات المالية للمتوفين من مستفيدي الصندوق بلغت 1.7 مليار ريال لـ7425 متوفى، قامت وزارة المالية بتعويضها.
وأضاف العمودي وفقا لـ”الاقتصادية” أن عدد المستفيدين من نظام “التمويل المدعوم” بلغ 70 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 43 مليار ريال، بلغ عدد المدعومين بنسبة 100% نحو 51.4 ألف مستفيد بنسبة 85% من إجمالي المستفيدين، مبينا أن عدد المستفيدين من خيار “التمويل القائم” نحو 24.7 ألف مستفيد.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من نظام الصندوق سابقا بلغ نحو 855 ألف مستفيد خلال 45 عاما الماضية.