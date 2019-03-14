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عام > برنامجاً ترفيهياً لفريق “بسمة أمل” التطوعي بمستشفى الملك خالد بـ #الخرج
14/03/2019   1:20 م

برنامجاً ترفيهياً لفريق “بسمة أمل” التطوعي بمستشفى الملك خالد بـ #الخرج

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أقام مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج مع الفريق تطوعي (بسمة أمل) من ثانوية السلمية ركناً توعوياً وبرنامجاً ترفيهياً في قسم الأطفال استهدف الأطفال المنومين بالمستشفى.

 

برنامجاً ترفيهياً لفريق “بسمة أمل” التطوعي بمستشفى الملك خالد بـ #الخرج

عام
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