بعد دورة تدريبية عن ممارسة العمل التجاري : مدرسة ابن خزيمة تقيم برنامح ” التاجر الصغير ” (صور)

أقامت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية يوم الأربعاء الماضي يوما ريادياً اتاحت فيه الفرصة للطلاب لممارسة العمل التجاري باسم مشروع ( التاجر الصغير ) فقد اعلن النشاط الطلابي بالمدرسة عن هذا البرنامج واضعاً بعض الشروط والتعليمات والضوابط ومنها محاكة لدور البلدية والمكاتب العقارية ومن ذلك التسجيل المبكر لفتح المحل والأشياء المسموح بها والممنوعة وإخضاع المحل للمراقبة الصحية والغرامات إن وجدت بالإضافة لإصدار استمارة مهنية لفتح المحل وتوقيع عقد إيجار من مكتب عقار ثم تحديد النشاط ومن ثم تم تخصيص يوم للبيع ومشاركة كل طلاب المدرسة في التبضع من المحلات التجارية وعددها ١٥ محلا متنوعة بمشاركة طلاب التربية الخاصة وتم تخصيص محل خاص لهم وايضا تم الترخيص لمحل الألعاب الحركية ( مدعومة من المدرسة ) هذا وقد حضرالربامج مشرف البرامج العامة والتدريب للبرنامج الأستاذ محمد المطرفي الذي أبدى إعجابه في الترتيب والتنظيم ، يذكر أنه سبق البرنامج دورة تدريبية عن ممارسة العمل التجاري للطلاب.
وفي نهاية البرنامج تم تكريم أفضل ثلاث محلات تجارية متميزة في العرض للبضاعة والتقديم والنظافة والدخل المادي من قبل المشرف التربوي الأستاذ محمد المطرفي وقائد المدرسة الأستاذ محمد الزهراني.