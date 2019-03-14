نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إطلاق سراح سائق الحافلة التي توفيت طفلة بداخلها.. وقائد المدرسة يروي تفاصيل الواقعة
14/03/2019   8:32 ص

إطلاق سراح سائق الحافلة التي توفيت طفلة بداخلها.. وقائد المدرسة يروي تفاصيل الواقعة

+ = -
1171

أفادت مصادر أن جهات التحقيق أطلقت سراح سائق الحافلة المدرسية، التي تعرضت طفلة للاختناق داخلها وتوفيت بعد ذلك في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت المصادر أنه جرى إطلاق سراح السائق بكفالة، لافتةً إلى أنه ليست هناك أي شبهة جنائية في الحادث، وفقاً لـ”عكاظ”.

بدوره، روى مالك مدرسة الطفلة المتوفاة تفاصيل الواقعة، مبيناً أن سائق الحافلة والمشرفة لم يتنبها لوجود الطفلة في الحافلة بعد نزول زملائها.

ولفت إلى أن السائق اكتشف بعد ذلك وجود الطفلة داخل الباص ليسارع بنقلها للمدرسة لتقدم لها الإسعافات الأولية قبل أن تتوفى بالمستشفى، مشيراً إلى أن أسرتها تنازلت عن الحق الخاص.

إطلاق سراح سائق الحافلة التي توفيت طفلة بداخلها.. وقائد المدرسة يروي تفاصيل الواقعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032582.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.