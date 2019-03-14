كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع عن سبب عدم لبسه العقال هو وبقية المشايخ وطلبة العلم في السعودية، مرجعاً ذلك إلى العُرف والعادات، لافتاً إلى أن النبي ﷺ كان يلبس العقال الأبيض والأسود.
وأوضح الشيخ المنيع أن لبس الغترة بدون عقال مزعج؛ لأن العقال يساعد في تثبيته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدم لبسه أصبح في عُرف المجتمع سمة من سمات العلماء، وصفة من صفات طلبة العلم.
وأضاف خلال لقائه أمس (الأربعاء) في برنامج “فتاوي” المذاع على القناة السعودية، أن الإنسان يخشى كذلك ردة فعل المجتمع في حال مخالفة العرف السائد، ولابد من مراعاة العادات والأعراف، حتى لا تلفت الأنظار إليه.
وفي نهاية البرنامج طلب مقدم البرنامج من الشيخ المنيع أن يظهر للمشاهدين في الحلقة المقبلة مرتدياً العقال، ليرد عليه ضاحكاً: “بشرط أن تتحمل مسؤولية لبسي العقال أمام الناس في التلفزيون”.
وفق “أخبار 24”.