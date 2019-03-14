اعتبر الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان أن النكوث في حلف اليمين يكون الحل الأفضل من التمسك به في بعض الحالات شريطة أن يؤدى كفارة يمين.
وقال الخثلان في رده على استفسار من أحد الأشخاص حول حكم حلف اليمين ومن ثم النكوث فيه خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك”، على قناة “الرسالة”، إن هذا الشخص عليه كفارة يمين؛ وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام.
وأضاف أن مَن يتمادى في يمينه ويصرّ على أن ينفذ ما حلف عليه في بعض الحالات أقرب للإثم منها للبر، مشيراً إلى أنه في حال رأى الحالف باليمين بأن المصلحة تقتضي النكوث فيه فليفعل ذلك على أن يؤدي كفارة اليمين.