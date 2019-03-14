بالفيديو.. خالد عبدالرحمن يفاجئ جمهوره بعمره الحقيقي ومدى حبه لهذا المسلسل

فاجأ الفنان خالد عبدالرحمن جمهوره بالحديث عن عمره الحقيقي ومدى حبه وتعلقه بمسلسل “عدنان ولينا” رغم التقدم في العمر.
وقال عبدالرحمن في مقطع فيديو عرضه برنامج “يا هلا”، الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إن عمره الحقيقي هو 54 عاماً وما زال يشاهد مسلسل “عدنان ولينا”.
وداعب خالد عبدالرحمن، الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، طالباً منه ترديد كلمات بصوت “عبسي” على الهواء.
#فيديو
مخاوي الليل #خالد_عبدالرحمن يكشف عن عمره الحقيقي، ويطلب من #عبدالرحمن_العقل كلمات بصوت “عبسي” في #عدنان_ولينا..#ياهلا_بالعرفج@KUhp2222@BuKhaledAlagel@arfaj1pic.twitter.com/fyzmRO5EOp
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٣ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.