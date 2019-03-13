“الخطوط السعودية” تتيح استخدام “وي شات” و”إنستغرام” على رحلاتها مجاناً

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، عن إضافة استخدام تطبيقي التواصل الاجتماعي “وي شات” و”إنستغرام” على رحلاتها الداخلية والدولية مجانا، لتصبح شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تتيح لضيوفها التواصل مع الآخرين مجانا على رحلاتها عبر خمسة تطبيقات: واتساب، إي مسج، ماسنجر فيسبوك، وي شات، وإنستغرام.
وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية, المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على هامش المعرض الدولي السعودي الأول للطيران، الذي بدأت فعالياته أمس الثلاثاء وتُختتم أعماله غدا الخميس في مطار الثمامة بالرياض، أن عدد المستفيدين من خدمة التواصل المجاني عبر تطبيقات الأجهزة الذكية خلال الأشهر الستة الماضية تجاوز مليون ضيف، رغم حداثة التجربة.
وأضاف أن هذه التطبيقات تتم إتاحتها للضيوف مجانا على جميع الرحلات الداخلية والدولية التي يتم تشغيلها بطائرات مزودة بتقنية الإنترنت، ويتجاوز عددها (100) طائرة، في الوقت الذي يجري فيه تزويد بقية طائرات الأسطول بالتقنية الحديثة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الجاسر إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة تقنية الفضائية التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) هي ما تمكن ضيوف الناقل الوطني من استخدام تقنية الإنترنت بسرعات عالية تتجاوز (50 ميجابايت في الثانية) ومتابعة البث التلفزيوني المباشر والاتصالات الفضائية بأحدث تقنية.
يشار إلى أنه يمكن لضيوف “السعودية” المسافرين على جميع الرحلات التي تشملها خدمة الاتصال اللاسلكي (WiFi) الوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال ربط أجهزتهم الذكية بشبكة (SAUDIA_ONAIR) ، ثم اختيار الخدمة وتسجيل عنوان بريد إلكتروني من أجل التنشيط ، وبمجرد تحديد الخدمة ستكون متاحة لمدة الرحلة الجوية.