عرضت شركة “أصايل الخليج” عرضا مصغرا لما ستكون عليه أول ماكينة ذاتية بالعالم لغسل الطائرات، والتي تم اعتمادها في منتصف 2018.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة سعيد غنام لـ”أخبار24″، إن الماكينة تُعتبر الأولى من نوعها في العالم، وهي نرويجية الصنع، وتم اعتمادها دولياً في منتصف 2018.
وذكر سعيد أنه سيتم تركيب أول ماكينة من هذا النوع في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، وذلك خلال الأشهر القادمة.
وأوضح أن عملية الغسل التقليدية تحتاج إلى 7 ساعات تقريباً، وأيضاً تحتاج الى 15 عاملا لإنجاز الغسل، أما الغسل عن طريق الماكينة فيتم خلال 20 دقيقة للجسم الخارجي بالكامل، وعملية تنظيف المحركات تتم خلال 6 دقائق.
جاء ذلك خلال المعرض السعودي الدولي للطيران، والذي يقام في مطار الثمامة، بمشاركة أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية وبحضور 2000 عارض.