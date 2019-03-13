عطل فني يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” حول العالم

تعرض موقعا وتطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” لعطل فني مفاجئ، ما جعل عددا من مستخدمي التطبيقيين حول العالم يشتكون سوء الخدمة.
وكشف عدد من مستخدمي موقع “فيسبوك” و”انستغرام” في بريطانيا وبعض الدول العربية وأجزاء من الولايات المتحدة، عن صعوبة الاتصال بهما، فيما نشر آخرون صوراً لرسالة ظهرت تفيد بأن “فيسبوك” تحت الصيانة مؤقتا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.
من جهته، أقر موقع “فيسبوك”بوجود عطل عبر بيان رسمي قائلاً: “نحن على علم بأن بعض المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق”.وفق “أخبار 24”.