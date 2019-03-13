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أخبار محلية > إغلاق جسر الملك فهد مؤقتاً بعد تسرّب مادة كيميائية من شاحنة متجهة للبحرين
13/03/2019   11:27 م

إغلاق جسر الملك فهد مؤقتاً بعد تسرّب مادة كيميائية من شاحنة متجهة للبحرين

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تسبّب تسرّب مادة كيميائية من إحدى الشاحنات المتجهة للبحرين، ظهر اليوم الأربعاء، في إيقاف الحركة المرورية مؤقتاً بجسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين، وذلك بقرار من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التسرّب حدث عند الساعة الواحدة ظهراً من أحد الصهاريج بساحة الشحن دخول للبحرين، حيث تم التعامل مع حالة التسرّب من قبل الجهات المختصة.

كما أضافت أن إغلاق الجسر وإيقاف الحركة به لفترة وجيزة جاء حرصاً من المؤسسة على سلامة المسافرين، حيث تم عكس السير لاحقاً في ساحة إجراءات القادمين للبحرين.وفق “أخبار 24”.

إغلاق جسر الملك فهد مؤقتاً بعد تسرّب مادة كيميائية من شاحنة متجهة للبحرين

أخبار محلية
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