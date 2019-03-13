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أخبار محلية > “العمل” تعلن عن إطلاق 45 مبادرة لتنمية القطاعات غير الربحية
13/03/2019   11:27 م

“العمل” تعلن عن إطلاق 45 مبادرة لتنمية القطاعات غير الربحية

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق 45 مبادرة تنموية متنوعة، بهدف تعزيز وتشجيع المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية، وتأهيل القائمين عليها.

وأكدت الوزارة أنها ستطلق 10 مبادرات خلال الشهرين القادمين، وهي: مبادرة مواءمة، وبرنامج التنمية الاجتماعية للمناطق، والبيوت النموذجية للأيتام، والأولوية لهم، والبوابة الوطنية للتطوع، وشركاء المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة لرصد المسؤولية الاجتماعية، ومواصفات الأيزو 26000، ودعم إنشاء جمعيات ومؤسسات خدمة مجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن مبادراتها تهدف أيضاً لتنمية القطاع غير الربحي، والنهوض به وتحويله إلى عمل مؤسسي منظم له أثر مستدام، يسهم في تنمية المجتمع. وفق “أخبار 2”.

فيما شددت على أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع المحلي، وفي زيادة التماسك المجتمعي، ورفع قدرات أفراد المجتمع وتطوير ومهاراتهم.

“العمل” تعلن عن إطلاق 45 مبادرة لتنمية القطاعات غير الربحية

أخبار محلية
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