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أخبار محلية > “جزائية الرياض” تشرع في محاكمة المتهمين بالإضرار بأمن المملكة
13/03/2019   11:26 م

“جزائية الرياض” تشرع في محاكمة المتهمين بالإضرار بأمن المملكة

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شهدت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الأربعاء، انعقاد أولى جلسات النظر في قضية المتهمين بارتكاب نشاط منسّق ومنظّم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.

وبحضور ذويهم، وجّه النائب العام لوائح الدعوى العامة المعدة ضد المتهمين، الذين تسلّموا نسخاً من لوائح الاتهام، حيث تم تحديد موعد الجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في تلك اللوائح.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في يونيو 2018 أنه تم إصدار أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين “5 نساء و3 رجال” لحين استكمال الإجراءات، فيما يستمر إيقاف 9 متهمين “5 رجال و4 نساء”؛ وذلك بعد توافر الأدلة الكافية، واعترافهم بتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. وفق”أخبار 24”.

كما أعلنت النيابة مطلع شهر مارس الجاري أنها انتهت من تحقيقاتها مع الأشخاص المقبوض عليهم، ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضدهم، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة.

“جزائية الرياض” تشرع في محاكمة المتهمين بالإضرار بأمن المملكة

أخبار محلية
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