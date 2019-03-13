هيئة الاتصالات تنظم منتدى مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات

تنظّم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأربعاء المقبل، المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2019 بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، وذلك بمقر الهيئة بحضور ومشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي وبإشراف ورعاية وزارة الاتصالات.
وتتضمّن أعمال المنتدى هذا العام، وفقاً لمحافظ الهيئة عبدالعزيز الرويس، استعراض أحدث مؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من خلال تقديم عدة عروض مرئية لمؤشرات الأداء لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، ونتائج الدراسة المسحية لسوق الاتصالات.
كما ستتم مناقشة أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال جلستي نقاش، الأولى بعنوان: “تحول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من التقليدي إلى الرقمي”، والثانية بعنوان “تأثير التحول الرقمي على قطاعات التعليم، الصحة والمالية”. وفق “أخبار 24”.
وبمشاركة عدد من شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، يُقام على هامش المنتدى معرض مصاحب لاستعراض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإجراء دراسات استقصائية للخدمات المتوفرة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات، ومستوى رضاهم عنها.
كما تشمل هذه الدراسات أيضًا تحليلًا كميًا ونوعيًا لمدى التطور والإقبال على هذه الخدمات، ومدى استخدام التقنيات وانتشارها؛ لمعرفة اتجاهات السوق الحالية، والتوقعات المستقبلية.