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اخبار رياضية > رسمياً.. “الاتحاد السعودي” يكلّف طاقماً فنياً سعودياً لتدريب المنتخب الأول
13/03/2019   6:57 م

رسمياً.. “الاتحاد السعودي” يكلّف طاقماً فنياً سعودياً لتدريب المنتخب الأول

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تكليف طاقم فني سعودي لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 18 – 26 مارس.

وأوضح بيان رسمي أنه تقرر إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول لطاقم فني سعودي بقيادة يوسف عنبر (مدرباً) ، ويوسف الغدير ومشبب زياد (مساعدين)، وعبداللطيف الحسيني (معدًا بدنيًا) ، وحمد اليامي (مدربًا للحراس).

وأضاف أن المنتخب سيخوض خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يوم 21 مارس في العاصمة أبوظبي، وفي المباراة الثانية منتخب غينيا الاستوائية يوم 25 من الشهر الجاري في الرياض. وفق “أخبار 24”.

ويأتي “عنبر” خلفاً للأرجنتيني “خوان أنطونيو بيتزي” الذي أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بإنهاء العلاقة معه عقب الخروج من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم آسيا على يد المنتخب الياباني.

رسمياً.. “الاتحاد السعودي” يكلّف طاقماً فنياً سعودياً لتدريب المنتخب الأول

اخبار رياضية
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