شاهد.. تعليق مثير من “سلطان خميس” عقب فوز الهلال على الدحيل القطري !

علق الإعلامي والناقد الرياضي، سلطان خميس، على فوز الهلال على ضيفه الدحيل 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور مجموعات البطولة القارية.
قال “سلطان خميس”، في برنامج الملعب الأخضر المذاع على قناة 22 الفضائية ، نقول مبروك فوز الزعيم اليوم فهذا فوز للوطن .
وأضاف: أتاك الهلال يختال فاخرا من الحصن حتى كاد أن يتبسم ، فالزعيم الصراحة قدم كل شئ فاليوم أعطى واجهة للكرة السعودية . وفق “المرصد”.
وتابع : مع الهلال مافي حل والدحيل ما في حيل، فالهلال قاعد يقدم نفسة فالهلال ملح الكرة الاسيوية زي ما البرازيل ملح الكرة العالمية، فالبطولات التي ما يدخل بها الهلال تراها فاترة .
سلطان خميس: مع الهلال مافي حل والدحيل مافيه حيل #الملعب_الاخضرpic.twitter.com/bdMLQA9yTa
— قناة 22 الفضائية (@22arabtv) March 12, 2019