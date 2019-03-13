الفراج: تحبه ما تحبه لا يوجد لدينا سوى الهلال.. ويكشف الحقيقة المؤلمة

ثمن الإعلامي وليد الفراج، الفوز الكبير لنادي الهلال على نظيره الدحيل القطري، بدوري أبطال آسيا.
حقق نادي الهلال، انتصارًا كبيرًا على ضيفه الدحيل القطري، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية: “حقيقة مؤلمة لازم نعرفها، المملكة لا يوجد لديها في الوقت الراهن فريق يستطيع أن يذهب إلى نهائي دوري أبطال آسيا سوى هذا الفريق”.
وأضاف الإعلامي الكبير: “تحبه ما تحبه، تشعر أنه منافس غير جيد، لديك إحباطات سابقة منه، ولكن هذه الحقيقة، لا يوجد لدينا في المملكة فريق يستطيع أن ينافس على هذه البطولة إلا الهلال”. وفق “أخبار 24”.
انفرد نادي الهلال، بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين بدور المجموعات، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة الثالثة، في الوصافة.