إدارة النصر تبحث ملف الكويكبي والقرار بيد فيتوريا

عرضت إدارة النصر ملف لاعب الاتفاق محمد الكويكبي على المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من أجل معرفة قراره الفني حول استقطاب اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن كان فيتوريا قد أبلغ الإدارة خلال اجتماعات الجهازين الفني والإداري الأسبوع الماضي بحاجته إلى عدد من العناصر في خط المقدمة تحديدا، بعد أن شدد على عدم وجود مهاجمين باستطاعتهم منافسة المغربي عبدالرزاق حمدالله، وتعويض غيابه في حال تعرض للإصابة.
وبدأت إدارة سعود آل سويلم في التحرك لانتداب أكثر من أربعة عناصر للفريق، كما أكد مصدر نصراوي مقرب من البيت الأصفر، مشدداً على أن الكويكبي الذي ينتهي عقده مع الاتفاق في يونيو 2021 سيكون الخيار الأبرز للإدارة، إضافة إلى عدد من اللاعبين في عدة مراكز يحتاجها الفريق بعد أن كشفت مواجهتا الفريق في البطولة الآسيوية حاجة الفريق لعدد من اللاعبين المحليين.
وتلقت إدارة النصر أمس خطاباً من الاتحاد النيجيري لكرة القدم يطلب من خلاله انضمام الدولي أحمد موسى لمعسكر المنتخب النيجيري الذي سيواجه في 22 من مارس منتخب سيشيل في تصفيات البطولة الأفريقية، إلى جانب مواجهة منتخب مصر في مباراة ودية دولية في 26 من الشهر نفسه، وسيغادر موسى بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام الوحدة في الجولة الـ 24، وسيلتحق المغربي نور الدين امرابط أيضاً بمنتخب بلاده خلال تجمع أيام الفيفا، حيث تلاقي المغرب مالاوي في التصفيات الأفريقية، والأرجنتين في مواجهة دولية ودية، فيما كشفت مصادر مغربية عن رفض مهاجم النصر السعودي عبدالرزاق حمدالله الانضمام للمنتخب بسبب ظروفه العائلية، واستعان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بمهاجم الزمالك المصري خالد بوطيب لتعويض غيابه.
وكان المدرب البرتغالي فيتوريا قد أبدى تذمره من مستوى بعض اللاعبين خلال مواجهة ذوب آهن الآسيوي، وانتقد فيتوريا قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس الأخطاء التي وقعت من لاعبي الدفاع، وتسببت في خسارة الفريق المواجهة السهلة، كما وصفها فيتوريا، خاصة وأن الفريق كان مسيطرا على المباراة منذ البداية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس النادي سعود آل سويلم أن الخسارة غير مرضية، والأداء لم يكن مقنعا لأنصار الفريق، مشدداً على أن العمل سيتواصل لتحقيق تطلعات جماهير العالمي. حسب “اليوم”.
وأبلغ فيتوريا اللاعبين خلال الحصة التدريبية أمس بعد عودة الفريق من دبي أن مواجهة الوحدة تعني الشيء الكثير للفريق قبل فترة التوقف، وقبل مواجهة الديربي الحاسمة أمام الهلال، مطالباً جميع اللاعبين بالإعداد الأمثل لهذه المرحلة، وكشف البرازيلي مايكون عن جاهزيته الفنية والطبية للدخول في قائمة الفريق لمباراة الوحدة، حيث ينتظر أن يتم الدفع به إلى جانب عمر هوساوي.