الجميعة يخضع للفحوصات الطبية.. والإدارة تخالص الفريدي

خضع لاعب منتصف ميدان النصر فهد الجميعة أمس (الثلاثاء) للكشف بالأشعة على موضع إصابته التي تعرض لها بالعضلة الخلفية قبيل مباراة فريقه أمام ذوب آهن الإيراني، وسيتسلم الجهاز الفني غداً (الخميس) التقرير المفصل عن إصابته من قبل الجهاز الطبي، الذي أكد مبدئياً أنها شد عضلي.
من جانب آخر شارك المدافع البرازيلي مايكون بيريرا في التدريبات الجماعية أمس (الثلاثاء)، وستتأكد مشاركته من عدمها غداً (الخميس) أمام الوحدة السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل أسبوعين.
وسلمت إدارة النصر لاعب منتصف الميدان أحمد الفريدي مخالصة نهائية بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ عقده الذي ينتهي بعد عام وأربعة أشهر، وتشير المصادر إلى استلام اللاعب أحمد الفريدي قرابة مليون و200 ألف ريال نظير المخالصة. وفق “الرياض”.