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اخبار رياضية > عساف يعود لتدريبات العميد.. وسييرا يرفض الراحة
13/03/2019   6:51 م

عساف يعود لتدريبات العميد.. وسييرا يرفض الراحة

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عاد حارس مرمى فریق الاتحاد عساف القرني للمشاركة في التدریبات بعد غیبة طویلة بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع یده.

من جھته رفض المدرب سییرا منح اللاعبین راحة أمس، حیث توجه الفریق من المطار إلى النادي مباشرة لأداء الحصة التدریبیة ً تحضیرا لملاقاة الحزم السبت المقبل بالرس ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفین، وقد أدى اللاعبون الذین شاركوا بصفة أساسیة أمس الأول أمام الوحدة الإماراتي، تمارین استرجاعیة، بینما أجرى بقیة العناصر تدریباتھم الاعتیادیة. وفق “المدينة”.

فیما استدعى مدرب منتخب الرأس الأخضر، جناح الفریق الاتحادي رودریغیز للانضمام لقائمة المنتخب في أیام “فیفا”.

عساف يعود لتدريبات العميد.. وسييرا يرفض الراحة

اخبار رياضية
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