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أخبار محلية > خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس السبت المقبل
13/03/2019   3:13 م

خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس السبت المقبل

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يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية، يوم السبت المقبل حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لجياد الإنتاج المحلي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية المستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، إن النادي يحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، ولا سيما أنه من مؤسسي النادي وقت انطلاقته قبل 50 عاماً.

وأكّد الأمير بندر أن رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخراً شكّل تحولاً تاريخياً سيكون له آثاره الإيجابية على هذه الرياضة العريقة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع أن النادي أكمل الاستعدادات الخاصة بهذا الاحتفال السنوي الكبير، مبيناً أن عديدا من الأنشطة والفعاليات الرسمية ستصاحب هذا الحدث المهم الذي ينتظره محبو الفروسية.

خادم الحرمين يرعى حفل السباق الكبير للفروسية على كأس المؤسس السبت المقبل

أخبار محلية
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