لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة ترفض احتجاج ناديي النصر والقادسية

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استئناف ناديي النصر والقادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق، الذي رفض احتجاج الناديين في مشاركة لاعبين لا يحق لهم اللعب.
ورفضت اللجنة استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق، بخصوص شكوى النادي ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر، حيث صادرت رسوم الاستئناف، مشيرة إلى أن القرار نهائي غير قابل للطعن.
كما رفضت اللجنة استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص شكوى النادي ضد نادي النصر في نظامية مشاركة لاعب النصر سلطان الغنام، حيث صادرت رسوم الاستئناف، مشيرة إلى أن القرار نهائي غير قابل للطعن. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رفضت الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر، ضد نادي الوحدة، بسبب إشراك الأخير لاعبين من مواليد المملكة في المباراة، كما رفضت احتجاج نادي القادسية على نادي النصر، بخصوص مشاركة اللاعب سلطان الغنام.