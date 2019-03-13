هيئة تقويم التعليم تطلق الاختبارات الوطنية الأسبوع القادم

حددت هيئة تقويم التعليم ممثلة في المركز الوطني للقياس “قياس” الفترة من 10 إلى 14 رجب الجاري لتطبيق “الاختبارات الوطنية، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم، للوصول لقياس دقيق لمدى إتقان الطلاب للمهارات والمعارف اللازمة.
كما يهدف الاختبار، الذي سيشمل طلاب الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، لرصد مدى إتقان الطلاب للمعارف والمهارات اللازمة، ورصد مستويات وتطور مخرجات التعليم، وتقديم النتائج لصانعي القرار.
وفيما يهدف الاختبار للوقوف على الخبرات التراكمية للطلاب خلال المرحلة الابتدائية، فسيخضع الطلاب للاختبارات في مواد محددة هي “الرياضيات، العلوم، ومهارات القراءة والكتابة”، لمقارنتها بين مناطق المملكة المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للقياس “قياس” أجرى في أبريل من العام الماضي 2018 التطبيق التجريبي للاختبارات الوطنية لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط.