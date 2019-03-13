معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق اليوم بمشاركة 30 دولة عربية وأجنبية

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، تحت شعار “الكتاب بوابة المستقبل”، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ومن المقرر أن يفتتح وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان فعاليات المعرض، والذي يشهد وجود 913 دار نشر وتوكيلا وجهة حكومية وأهلية، و1750 عارضا من 30 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى 500 ألف عنوان، وبمشاركة مملكة البحرين “ضيف شرف” الدورة الحالية.
وسيشهد المعرض أكثر من 200 فعالية ثقافية ومتنوعة، يرعاها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” التابع لشركة أرامكو، من بينها 62 فعالية تختص بالندوات والمحاضرات الثقافية، و13 جلسة ضمن المجلس الثقافي الذي أعيد إحياؤه ويشمل عديدا من جلسات الفكر والأدب والثقافة، إلى جانب الفنون البصرية. وفق “أخبار 24”.
وقررت إدارة المعرض تسمية البوابات بأسماء عدد من مشاريع رؤية المملكة 2030، “نيوم” و”القدية” و”مشروع البحر الأحمر” و”أمالا”، فيما كشفت في جانب الخدمات التي سيحظى بها زوار المعرض، عن تخفيض سعر الكتب المعروضة من 20 إلى 70 % بالتنسيق مع عدد من الدور.
وطورت الإدارة عددًا من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها توفير عربات كهربائية وإقامة مبادرة لتعليم مهارات استخدام الكرسي المتحرك.
ووفرت خدمة حافلات النقل الترددي لتشمل ستة مواقع من وإلى المعرض، كما خصصت ثلاث منصات توقيع، سيوقع خلالها 267 مؤلفًا ومؤلفة كتبهم أمام زوار المعرض.