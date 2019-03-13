بالصور.. أمانة الاوقاف بجامعة الأمير سطام تستقبل وفد الباحة

استقبلت الأمانة العامة لأوقاف جامعة الأمير سطام اليوم الأربعاء 6 رجب 1440 الموافق 13 مارس 2019 وفداً من أوقاف جامعة الباحة على رأسهم المشرف على إدارة الأوقاف الدكتور مطير الزهراني والأستاذ علي الغامدي، كان في استقبالهم من جامعة الأمير سطام الدكتور عبدالرحمن الجريوي ، والدكتور أحمد الشثري ، جرى خلال اللقاء عرض لتجربة جامعة الأمير سطام في تأسيس أوقافها ، واستعراض الأهداف الاستراتيجية للوقف الجامعي، تلا ذلك عرض أهم المبادرات التي قدمتها الأمانة العامة لأوقاف جامعة الأمير سطام للجامعة.
وفي ثنايا اللقاء شكر الدكتور الزهراني الأمانة العامة لأوقاف جامعة الأمير سطام على حسن الحفاوة والاستقبال ، والجهود الجبارة لتأسيس وقف جامعي نموذجي ، وعلى الحراك على مستوى الجامعات.
بعدها انتقل الوفد لزيارة مكتب معالي مدير الجامعة حيث كان في استقبالهم مدير مكتب مدير الجامعة الأستاذ ندى بن لطيف العنزي ، ثم التقطت الصورة التذكارية.