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أخبار الخرج > بالصور.. تدشين الفرقة الكشفية للجنة التنمية الاجتماعية بالدلم
13/03/2019   3:02 م

بالصور.. تدشين الفرقة الكشفية للجنة التنمية الاجتماعية بالدلم

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تحت رعاية رئيس مركز التنمية بـ‫الدلم‬⁩ أ: عمر بن عبدالعزيز السنبـل .و نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد
‏اقيم في مركز التنمية بمحافظة الدلم حفل تدشين كشافة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم، بحضور عدد من القيادات الكشفيه.و كانت خير انطلاقة لحفل التدشين بالقرآن مع القارئ :- زيـاد الدريـهم .. ثم ألقى كلمة لجنة التنمية الاجتماعية بالدلم م/ محمد بن خالـد السيف. و كلمة لقائـد الفرقة الكشفيـة باللجنة : أ. علي بن عبدالله الشيحـان. وقدّمت الكشافة أوبريت إنشـادي من إعداد الفرقة الكشفية باللجنة.ثم ألقى نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية :أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد كلمته بخصوص التدشين و لم يغفل عن ذكر أهمية الكشافة في المملكةالعربية السعودية التي تحضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من خلال دعمهم واستقبالهم في الحج و المناسبات. و لم يخفي مشاعره الجياشة رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بـ‫محافظة الدلم‬⁩ أ. خالـد بن عبدالرحمن الجـدوع بكلمته وهو يرى القادة الكشفيين الكرام و هم يتبنّون الشباب ويسهموا في تأسيسهم كقادة ويكونون بإذن الله عزوجل سواعد بناء لهذا الوطن.

بالصور.. تدشين الفرقة الكشفية للجنة التنمية الاجتماعية بالدلم

أخبار الخرج
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