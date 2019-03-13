بالصور.. تدشين الفرقة الكشفية للجنة التنمية الاجتماعية بالدلم

تحت رعاية رئيس مركز التنمية بـالدلم أ: عمر بن عبدالعزيز السنبـل .و نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد
اقيم في مركز التنمية بمحافظة الدلم حفل تدشين كشافة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم، بحضور عدد من القيادات الكشفيه.و كانت خير انطلاقة لحفل التدشين بالقرآن مع القارئ :- زيـاد الدريـهم .. ثم ألقى كلمة لجنة التنمية الاجتماعية بالدلم م/ محمد بن خالـد السيف. و كلمة لقائـد الفرقة الكشفيـة باللجنة : أ. علي بن عبدالله الشيحـان. وقدّمت الكشافة أوبريت إنشـادي من إعداد الفرقة الكشفية باللجنة.ثم ألقى نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية :أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد كلمته بخصوص التدشين و لم يغفل عن ذكر أهمية الكشافة في المملكةالعربية السعودية التي تحضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من خلال دعمهم واستقبالهم في الحج و المناسبات. و لم يخفي مشاعره الجياشة رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بـمحافظة الدلم أ. خالـد بن عبدالرحمن الجـدوع بكلمته وهو يرى القادة الكشفيين الكرام و هم يتبنّون الشباب ويسهموا في تأسيسهم كقادة ويكونون بإذن الله عزوجل سواعد بناء لهذا الوطن.