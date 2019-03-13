نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: قريباً.. السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات
13/03/2019   8:41 ص

مصادر: قريباً.. السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات

+ = -
911

ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تعكف حالياً على إعداد تنظيمات للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات.

وقالت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية” إن الإدارة العامة للمرور تعتزم رفع هذه التنظيمات إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة؛ للنظر فيها واعتمادها.

ومن شأن هذه التنظيمات وفقاً للمصادر أن تسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص الدوري في عددٍ من المناطق؛ لمنع الاحتكار في هذا القطاع.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، مؤخراً عن تمديد عمل 10 محطات للفحص الفني الدوري للمركبات في عددٍ من المدن، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.

مصادر: قريباً.. السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885032424.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.