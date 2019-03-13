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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة
13/03/2019   8:40 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والجوف، وحائل، القصيم، في حين تنشط رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأوضحت أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس المتوقعة اليوم في المملكة

أخبار محلية
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