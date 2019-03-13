مدير المرور: الاعتراض الإلكتروني على المخالفات غير المسددة فقط

كشف مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي عن أن الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية سيقتصر على المخالفات غير المسددة، ولن يُقبل على المخالفات المسددة قبل إطلاق خدمة الاعتراض الإلكتروني.
وأوضح البسامي، حسبما أوردت “عكاظ”، أن الرد على طلبات الاعتراض الإلكتروني سيتم خلال 7 أيام عمل، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمرور اختارت منطقة القصيم لتطبيق الاعتراضات الإلكترونية عليها كمرحلة أولى؛ بهدف قياس جودة الإجراءات وطريقة التشغيل.
وأشار إلى أن حجم البيانات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية كبير جداً، ولذلك جرى اختيار القصيم كمنطقة متوسطة، وستتبعها مناطق أخرى بشكل تدريجي بعد حوكمة الإجراء، والتأكد من نضج التجربة.