السماح بتجديد الهوية لموقوفي الخدمات

وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على السماح بتجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات استثناءً.
وجاءت الموافقة بعد أن رفعت الأحوال المدنية طلباً إلى وزير الداخلية، بحسب “عكاظ”، شرحت فيه أنه مع إيقاف الخدمات، لا يمكن للأحوال ممارسة عملها المحدد نظاماً، مثل تجديد الهوية، طالبة منه عدم شمول ذلك في إيقاف الخدمات.
وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية لموقوفي الخدمات قريباً، بعد الانتهاء من الإجراءات التقنية والفنية مع الجهة المختصة.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت في وقت سابق تعميماً ينص على ألا يترتب ضررٌ للتابعين على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم، سواء الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل وتجديد الهوية الوطنية، أو ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.