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أخبار محلية > مصادر: “الأعلى للقضاء” يلزم بتطبيق البصمة الإلكترونية للملازمين القضائيين
13/03/2019   8:39 ص

مصادر: “الأعلى للقضاء” يلزم بتطبيق البصمة الإلكترونية للملازمين القضائيين

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ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر توجيهات بإلزام الملازمين القضائيين بنظام البصمة الإلكترونية؛ رفعاً لمستوى الانضباط في الحضور والانصراف.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن نظام البصمة الإلكترونية سيكون المرجع الأول في الشؤون المالية والإدارية، وفي إجراءات المفاضلة للملازم القضائي.

وأشارت إلى أن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية على الملازمين القضائيين سيصب في التطوير المؤسسي للقضاء وسيرفع من كفاءة العمل، إضافة إلى أنه سيساعد على سرعة إصدار القرارات الإدارية، وسيخفف أعباء كتابة خلاصة الغياب الشهرية.

مصادر: “الأعلى للقضاء” يلزم بتطبيق البصمة الإلكترونية للملازمين القضائيين

أخبار محلية
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