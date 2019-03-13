أقدم رجل أردني على ارتكاب جريمة مُفجعة؛ حيث قتـل طفله البالغ من العمر سنة واحدة، بعد أن ربطه في عربة الأطفال، ورماه في مياه الخليج بتايلاند.
وحسب ما أعلن رئيس هيئة الهجرة في تايلاند “سورخاتي” أمس الثلاثاء، أن وائل نبيل البالغ من العمر 52 عاماً، والد الطفل كان يقضي إجازة مع زوجته وطفلهما، مشيراً إلى أن الأب أقرّ بربط ابنه داخل عربة الأطفال ودفع بها إلى البحر؛ حيث تم العثور على جثـة الرضيع من قِبل صيادين في ميناء باتايا.
وأضاف المسؤول التايلاندي، وفقاً لـ”فرانس برس”، أن الأب أقدم على قتـل طفله؛ بحجة أنه غير قادر على تربيته وأنه لا يريد أطفالاً، لافتاً إلى أن الوالد أخذ الطفل، وأخبر زوجته أنه سلمه لآخرين، والزوجة بدورها اشتكت إلى السلطات التايلاندية، ما أسفر عن توقيف الأب للتحقيق معه.
ووفقاً للقانون التايلاندي فإن الأب سيعاقب في هذه القضية، بتهمة القتـل العمد، وتصل عقوبته إلى الإعدام في حالة الإدانة.
وفق “أخبر 24”.