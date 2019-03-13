“الشريان”: هل سيأتي اليوم الذي تزوج فيه الفتاة نفسها في المملكة؟.. ومحامٍ يرد

قال المحامي عبدالله المعيوف في رده على سؤال بشأن إمكانية تزويج الفتاة نفسها، إنه غير ممكن في المملكة، معتبراً ذلك مخالفاً لرأي الجمهور.
وكان داود الشريان طرح تساؤلاً خلال برنامجه مساء أمس الأربعاء على قناة “sbc”، للمحامي عبدالله المعيوف، قال فيه: هل سيأتي يوم البنت تزوج نفسها في المملكة؟ ليرد المعيوف بقوله: “أنا أتوقع أن هذا سيكون بعيداً.. لأنني لا أعتقد أنهم سيعزفون عن رأى الجمهور.. إلا في حالات ضيقة”.
وفيما يتعلق بقضية “عضل الفتيات” التي ناقشها البرنامج في حلقة أمس، دعا المعيوف النيابة العامة إلى تحريك دعاوى قضائية ضد مَن يثبت عليه تعطيل زواج الفتاة التي تحت ولايته، منوهاً إلى ضرورة التشهير به، لافتاً إلى أن تكرار العضل في المذهب الحنبلي يعد فسقاً، والفاسق ينبغي أن يعاقب. وفق “أخبار 24”.
#داود: “هل سيأتي يوم البنت تزوج نفسها في المملكة”
المعيوف: “أنا أتوقع أن هذا سيكون بعيد .. لأنني لا أعتقد أنهم سيعزفون عن رأي الجمهور.. إلا في حالات ضيقة ممكن”#عضل_الفتيات_مع_داود
على قناة #SBC pic.twitter.com/c2Qa9HrWyi
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) ١٢ مارس ٢٠١٩