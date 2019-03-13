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أخبار محلية > كيف تستطيع التواصل هاتفياً مع مدير الأمن العام؟
13/03/2019   8:36 ص

كيف تستطيع التواصل هاتفياً مع مدير الأمن العام؟

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وجه مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي بتفعيل الرقم “989” بمكتبه لاستقبال اتصالات المواطنين والمقيمين؛ لتقديم ما لديهم من ملاحظات ومقترحات.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، أمس (الثلاثاء)، أن الرقم “989” جرى تفعيله؛ لاستقبال اتصالات المواطنين والمقيمين بمكتب مدير الأمن العام.

 

وفق “أخبار 24”.

كيف تستطيع التواصل هاتفياً مع مدير الأمن العام؟

أخبار محلية
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