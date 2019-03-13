بالصور.. اتفاقية شراكة بين نادي الشرق ومجموعة قلوري تيم

شهدت ديوانية نادي الحي بمدرسة الامام محمد بن عبدالوهاب في محافظة الدلم أمس توقيع اتفاقية الشراكة بين مجموعة قلوري تيم لتنظيم البطولات الرياضية ونادي الشرق بمحافظة الدلم على إقامة بطولة رمضانية على ملاعب نادي الشرق بالدلم .
كما أعلنت إدارة نادي الشرق بأنه صدرت موافقة الهيئة العامة للرياضة على إقامة(بطولة الدلم الرمضانية الأولى)على ملاعب النادي تحت إشراف الهيئة ، وستحظى البطولة بافتتاح كريم من سعادة محافظ محافظة الدلم الأستاذ ثامر الشتوي ، و تم إسناد التنظيم لمجموعة قلوري تيم الرياضية.
وقال المقرن بعد التوقيع/ وقعنا مع مجموعة قلوري تيم لتنظيم البطولات و ستقام أولى بطولاتها في شهر رمضان على ملاعب نادي الشرق و سعدنا بموافقة الهيئة العامة للرياضة و نتطلّع بأن تكون هذه الدورة ليستثمر فيها الشباب أوقاتهم سواءً في مدينة الدلم او المحافظات المجاورة. وهذه الدورة تأتي بإشراف مباشر من الهيئة العامة للرياضة ونتطلّع لبطولة قوية كما ذكرت اللجنة المنظمة من فرق مشاركة.