شهد معرض السلامة المرورية المقامة فعالياته حالياً في مدينة الرياض، عرض تقنية “الإشارات المرورية الافتراضية”، التي تهدف لإحلال الإشارات الذكية محل الإشارات المرورية التقليدية، للحد من الازدحام وتقليص وقت الوقوف لقائدي المركبات.
وتقوم هذه التقنية التي عرضها جناح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمؤتمر، على وضع نظام إلكتروني داخل كل سيارة يحدد موقعها، وتزويده بشاشة صغيرة تبين للسائق حالة الإشارة (أحمر – أخضر – أصفر) بناءً على عدد السيارات الموجودة في التقاطع.
وفي حال وجود عدد من السيارات في أحد التقاطعات سيعطي النظام إشارة خضراء (للعبور) للسيارة ذات أسبقية الوصول، ومن ثم التي تليها سيتغير لون إشارتها الأحمر إلى الأخضر، وهكذا، حتى تمر جميع السيارات من التقاطع بشكل تلقائي.
وتجري أعمال “مؤتمر السلامة المرورية 2019” في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض خلال الفترة (11-13) مارس الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين، ويعرض أحدث التقنيات والتجارب في مجال السلامة المرورية.
وكانت مدينة الملك عبدالعزيز قد أكدت أن تقنية الإشارات المرورية الافتراضية أسهمت في خفض أوقات التنقل بالمركبات في الولايات المتحدة بنسبة 40%، لافتةً إلى أنها تسعى لتطبيقها في مدينة الرياض؛ للإسهام في تقليل الازدحامات المرورية داخل المدينة ورفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية المدن السعودية.
وفق “أخبار 24”.