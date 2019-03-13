دشّن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ورئيس نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، انطلاق المعرض السعودي الدولي للطيران الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي في مطار الثمامة بالرياض.
وأكّد أمير الرياض، في تصريح صحافي، على أهمية المعرض الذي يُعد أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً ذلك بداية انطلاقة جديدة لمعارض سعودية متتابعة ومتتالية، سواءً في عالم الطيران أو عالم الفضاء، مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي حظي به هذا المعرض المتخصّص.
كما بيّن أن المملكة تجني بهذا الحضور اللافت الذي زاد على 265 شركة دولية ومحلية، ثمار العمل المنظم لصالح دعم تلك الصناعة، فهي الدولة الأكثر جذباً للمعارض والمؤتمرات في المنطقة، وهو ما عمل عليه البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات طوال السنوات الـ 5 الماضية.
فيما شاركت وزارة الدفاع ممثلةً في القوات الجوية الملكية السعودية في المعرض الأول من نوعه بالمملكة، بعدد 25 طائرة في العروض الجوية والعرض الأرضي بالإضافة إلى طائرات القوات البرية والبحرية.