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أخبار محلية > شاهد.. قائد رحلة “السعودية” يحتفي بطالبة ابتدائية فازت في “تحدي القراءة” وزميلاتها يستقبلنها بحفاوة
13/03/2019   12:55 ص

شاهد.. قائد رحلة “السعودية” يحتفي بطالبة ابتدائية فازت في “تحدي القراءة” وزميلاتها يستقبلنها بحفاوة

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هنَّأ قائد رحلة “الخطوط الجوية العربية السعودية” المتجهة من الرياض إلى الجوف الطالبة الجوهرة نواف الدرعان، الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة “تحدي القراءة العربي”، فيما حرصت زميلاتها في مدرسة “وارفة العلم” الابتدائية بسكاكا على استقبالها بحفاوة لدى وصولها.

وبثت إدارة تعليم الجوف مقطع فيديو يظهر الطيار يهنئ الطالبة أثناء الرحلة على الإنجاز الذي حققته على مستوى المملكة، متمنياً لها التوفيق في مستقبل الأيام.

كما أظهر فيديو آخر طالبات ومعلمات مدرسة وارفة العلم الابتدائية بسكاكا يستقبلن “الجوهرة” بحفاوة لدى عودتها إلى المدرسة.

بدوره، قدّم المدير العام لإدارة تعليم الجوف، الدكتور سعيد الغامدي، شكره وتقديره للطالبة “الجوهرة نواف الدرعان”، كما قدّم شكره للمساهمات بفوز الطالبة. وفق “أخبار 24”.

واختتمت فعاليات الدورة الرابعة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة في الرياض أمس (الإثنين)، حيث حصد الطالب فهد شجاع الحابوط والطالبة جمانة سعيد المالكي المركز الأول، وتأهلا لتمثيل السعودية في نهائيات المسابقة في دولة الإمارات.

 

شاهد.. قائد رحلة “السعودية” يحتفي بطالبة ابتدائية فازت في “تحدي القراءة” وزميلاتها يستقبلنها بحفاوة

أخبار محلية
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