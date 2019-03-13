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أخبار محلية > إعادة حجب مكالمات “واتس آب” بعد عملها لساعات في المملكة
13/03/2019   12:54 ص

إعادة حجب مكالمات “واتس آب” بعد عملها لساعات في المملكة

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أكدت مصادر متخصصة أن خدمة الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق “واتس آب” عادت للتوقف مجددا في المملكة، بعد تفعيلها لساعات صباح اليوم الثلاثاء.

وقال خبير التطبيقات التقنية عبدالله السبيعي “‏‫تم حجب مكالمات الفيديو والاتصال للواتس آب وسبب عمله صباح اليوم هو تغير عنوان بروتوكول الإنترنت IP”.

يشار إلى أن وزارة الاتصالات كانت قد أكدت سابقاً رفع الحجب عن التطبيقات التي تعمل لديها خاصية الاتصال المرئي والصوتي، مشددة في الوقت ذاته على أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عمّا يتوافق مع المتطلبات.وفق “أخبار 24”.

إعادة حجب مكالمات “واتس آب” بعد عملها لساعات في المملكة

أخبار محلية
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